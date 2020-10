Le prince Harry et sa femme, Meghan, ont eu gain de cause. En effet, ces derniers ont réussi à faire condamner un paparazzi travaillant pour l’une des plus grandes agences d’Hollywood, après qu’il ait réussi à prendre des photos du jeune Archie Harrison Mountbatten-Windsor, dans le jardin de leur propriété.

Au mois de juillet dernier, le couple a effectivement déposé plainte après que des photographies de leur fils aient été prise par un drone, alors que le jeune Archie jouait avec sa grand-mère maternelle, dans leur jardin. La plainte a été déposée contre X, puisque personne ne savait vraiment qui était derrière cette opération. Cependant, leur avocat est entré en contact avec trois agences paparazzis, Backgrid, Splash News et X17.

Harry et Meghan obtiennent gain de cause

Résultat, il s’est avéré que l’agence coupable, n’était autre que X17. Un accord a été passé entre les représentants de celle-ci ainsi que le cour supérieur de Los Angeles. X17 a confirmé que l’ensemble des photos et images prises allaient être supprimées et qu’aucune copie ne serait conservée. François Navarre, patron de l’entreprise, a également accepté de présenter ses excuses et de payer des dommages et intérêts.

X17, une agence condamnée

Un sacré message envoyé de la part du couple princier qui a notamment quitté le Royaume-Uni à cause des nombreux paparazzis. Soucieux de retrouver le calme et la sérénité, Harry et Meghan ont donc obtenu gain de cause. L’agence X17 elle, écorne également son image, elle qui se présente comme l’agence de photos, numéro un à Hollywood. Ce n’est pas la première fois que X17 est condamné. En 2013, l’entreprise a été forcée de payer plus d’un demi-million de dollars à Jennifer Aniston pour des images d’elle, topless.

