L’acquisition d’une nouvelle propriété en France par le monarque marocain est au cœur d’une polémique dans le pays. En effet, le roi Mohammed VI s’est permis de prendre à un montant estimé à 80 millions d’euros, un hôtel privé à Paris. Si les Marocains sont plus ou moins habitués à ce type de transaction de la part de leur dirigeant, ils fustigent tout de même le timing choisi pour opérer celle-ci.

L’acquisition intervient dans un contexte de crise…

Il aurait acheté l’hôtel privé le 28 juillet soit la veille de son discours du Trône. Lors de ce message, il avait annoncé les différentes mesures qu’il avait prises pour faire face à la pandémie relative au nouveau coronavirus. Il avait également annoncé un plan de relance économique. Il avait à cette occasion invité chacun de ses compatriotes à adopter un «comportement exemplaire» et assez restrictif.

L’hôtel en plain cœur de Paris

La vaste propriété est située non loin de la Tour Eiffel plus précisément à l’Avenue Émile Deschanel, dans le 7ème arrondissement de la capitale française. A en croire les précisions qui ont été apportées par « Africa Intelligence », la propriété qui s’établit sur un domaine de plus de 1.000 mètres carrés donne une vue directe sur le Champ-de-mars. Il l’aurait rachetée au prince Khaled ben Sultan ben Abdelaziz al-Saoud, membre de la famille royale d’Arabie saoudite.