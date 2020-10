L’ancien avocat du président américain continue de faire des déballages sur les relations que ses enfants et lui entretiennent avec le fisc. Michael Cohen a notamment profité d’une interview qu’il a accordée à MSNBC pour indiquer que Donald Trump pourrait être le premier président à quitter la Maison-Blanche pour la prison. La cause de cet emprisonnement serait le mécanisme qu’il aurait mis sur pied pour ne pas payer les impôts.

Plus de 10 ans d’impôts impayés

L’avocat fait remarquer que l’actuel locataire de la Maison-Blanche a déclaré d’énormes pertes pour se soustraire au payement d’impôts au cours de ces 15 dernières années. Il a également cité trois membres de la famille Trump qui seraient directement impliqués dans les affaires du richissime homme d’affaires américain. Il s’agit de Ivanka, Donald Jr et Eric tous trois des enfants du président américain.

Le premier président en prison selon l’avocat

Pour l’ancien proche collaborateur du président américain tombé en disgrâce, en plus de tous les noms qu’il a cités, Allen Weisselberg, son directeur financier doit également être inquiété pour l’attitude qu’ils adoptent devant le fisc. «Il est peut-être le premier président à passer de la Maison Blanche à la prison. Et je ne pense pas qu’il soit aussi seul », a fait savoir l’homme de Droit ayant écopé de trois ans de prison pour violations de la campagne et de crimes financiers.