Un dimanche comme les autres. Pourtant, pour ce fan indien, inconditionnel du président Trump, la situation a viré au cauchemar. En effet, ce dernier est tombé en dépression après avoir appris que le président américain était atteint du covid-19. Quelques jours plus tard, celui-ci fera une crise cardiaque liée à son état.

Habitant de l’état de Telangana, un Indien de 33 ans n’a pas du tout supporté de voir que le président Trump était malade, touché par le covid-19. Selon le média Indian Express, ce dernier a tellement souffert de la situation, qu’il en est tombé malade. Dans un état dépressif, celui-ci ne mangeait pratiquement plus. Emmené à l’hôpital le 11 octobre, il sera alors déclaré mort des suites d’un arrêt cardiaque.

Une dépression après l’annonce concernant Trump

Il y a quatre ans, l’individu tombe sous le charme du président américain. Lui vouant un culte, ce dernier porte ses t-shirts, colle des posters et des autocollants un peu partout sur ses murs avant même d’ériger une statue d’1.80 mètre, en son honneur. Le culte vire à l’obsession et l’individu n’a plus qu’un seul et unique rêve, rencontrer le président américain. Un objectif auquel il ne pourra donner suite, à cause de son décès soudain.

Trump, à la traîne dans les sondages

De son côté, le président Trump lui, a été confirmé comme étant négatif au covid-19 et s’est présenté en pleine forme. Il pourra reprendre sa campagne présidentielle dans les heures à venir. À la traîne dans les sondages, Trump a jusqu’au 3 novembre prochain pour inverser la tendance alors que la crise du covid-19 continue de ravager les USA, avec près de 215.000 décès enregistrés.

