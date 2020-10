Figure de proue du projet madrilène depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a accepté de revenir pour Jorge Valdano, sur la relation footballistique qu’il a pu entretenir avec Cristiano Ronaldo, lorsque ce dernier était encore au Réal de Madrid. Une aventure qui a pris fin en 2018, avec le départ du portugais pour la Juventus de Turin.

Neuf ans durant, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont terrorisé les défenses adverses. Alors qu’il était le grand buteur de l’OL, Benzema a du apprendre à jouer autrement. Se mettant au diapason, il n’a pas hésité à jouer pour Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui, grâce à son départ, Benzema a retrouvé une certaine liberté de mouvement et de décision.

Benzema revient sur sa relation avec Cristiano Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo pouvait mettre le double ou le triple de buts que lui, Benzema a donc mis de côté son instinct de buteur pour se concentrer sur les passes décisives. S’il reconnaît que Ronaldo a le talent et la vitesse, ce dernier n’en démérite toutefois pas. Son point fort ? Savoir ce qu’il va pouvoir faire, avant même d’avoir la balle. La clé pour toujours terminer devant le défenseur et s’ouvrir le chemin du but.