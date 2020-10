En pleine pandémie de covid-19, la petite virée luxueuse de Kim Kardashian, afin de fêter ses 40 ans, ne passe absolument pas. En effet, alors qu’une grande partie du monde souffre des conséquences liées au nouveau coronavirus, la star de téléréalité a affrété un avion privé, afin de se rendre à Tahiti, en compagnie de ses proches.

Sur les réseaux sociaux, elle s’est ainsi félicitée, affirmant qu’avant le coronavirus, personne n’appréciait vraiment ce luxe que peut être les réunions de famille. Aujourd’hui, les choses ont évolué et les confinement ou la distanciation sociale font qu’il faut être constamment sur ses gardes. Cependant, la famille Kardashian-Jenner a pris du bon temps et l’ensemble des proches de la star de téléréalité se sont rendus à Tahiti.

Kim Kardashian, critiquée sur les réseaux sociaux

Sur place, tous ont fait du vélo, nagé auprès des dauphins ou encore fait du kayak et profité de la mer. Malheureusement, cette sortie n’a pas été du goût des internautes. Beaucoup ont tenu à rappeler que des gens ont dû dire adieu à leurs proches par téléphone. D’autres rappellent que certains vont plutôt à la banque alimentaire et ne se rendent pas vraiment dans des îles privées quand ils le souhaitent. Une photo qui a suscité la polémique et l’indignation donc.