Au début du mois d’octobre, a eu lieu une loterie du côté de Montréal. Un gagnant a été recensé, mais force est de constater que ce dernier ne s’est toujours pas présenté. Les joueurs devraient donc rapidement vérifier leur ticket, afin de d’assurer qu’ils ne soient pas les heureux vainqueurs. Il faut dire que le gros lot est de 70 millions de dollars canadiens.

Vendu dans la région de Montréal, le ticket gagnant est toujours attendu. De quoi susciter le questionnement ! Avec un tel lot, difficile de vouloir prendre son temps. Pour rappel, la combinaison gagnante de le Loto Max était le 04 – 06 – 12 – 30 – 32 – 33 – 34. Pas de panique cependant. La personne ayant remporté le gros lot a jusqu’au 9 octobre prochain afin de se manifester. Encore une année donc même s’il apparaît difficile d’imaginer que le vainqueur attende aussi longtemps.

Plusieurs millionnaires toujours recherchés

Ce n’est pas la première fois qu’un vainqueur se fait désirer. Loto-Québec est toujours en attente d’un vainqueur du Québec Max et son million de dollars. De même, en juillet 2019, un autre individu a remporté un million et ne s’est jamais présenté. Enfin, un joueur du Lotto Max ayant remporté 500.000 dollars en janvier dernier est également recherché. Tous ont jusqu’en janvier 2021 pour se faire connaître. Les délais d’attente ont effectivement été rallongés à cause du covid-19.