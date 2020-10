Ce mercredi 14 octobre 2020, l’Agence américaine des médicaments (FDA) a approuvé un traitement mis sur pied contre le virus Ebola. Il s’agit en effet d’un produit développé par la société de biotechnologie Regeneron. Il est administré aux personnes souffrant de la fièvre hémorragique Ebola par intraveineuse. Le traitement contient en effet un cocktail d’anticorps monoclonaux.

382 participants à l’essai clinique

Une fois dans l’organisme, le traitement dont le nom est « Inmazeb » neutralise le virus comme le rôle que devrait jouer le système immunitaire. A en croire les détails qui ont été donnés par la société de biotechnologie Regeneron sur le processus qui a abouti à la mise sur pied du « Inmazeb », 382 personnes ont participé aux essais cliniques. 50% d’entre elles ont été soumises au traitement « Inmazeb » et la seconde partie soumise à un autre médicament.

Etude menée en RDC

Dans un délai de 28 jours, 51% des 153 patients de l’autre groupe sont décédés alors que seulement 33,8% du premier groupe n’ont pas pu résister. Le New England Journal of Medicine qui a publié les résultats en 2019 martèle notamment que l’étude a été menée en République démocratique du Congo en 2018. L’Agence américaine des médicaments (FDA) a tout de même précisé que les patients devraient éviter de se faire inoculer le vaccin et le traitement dans la même période. Le « Inmazeb » réduirait les effets du vaccin.