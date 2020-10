Tommy Mottola, producteur de musique, est connu pour avoir été marié à Mariah Carey. Dans ses mémoires, la chanteuse est d’ailleurs revenue avec précision sur sa relation. Selon elle, alors que son époux a compris qu’elle souhaitait le quitter, ce dernier l’a menacé à l’aide d’un couteau. Des révélations surprenantes.

De 21 ans plus vieux que son ex-femme, Tommy Mottola l’aurait gardé captive des années durant, exerçant sur elle, un contrôle de tous les instants. S’il a confirmé avoir été possessif, ce dernier refuse toutefois d’admettre certaines révélations au sujet de sa relation. Pour rappel, les deux se sont rencontrés alors que la chanteuse américaine n’avait que 18 ans. Alors patron de Sony Music, Mottola l’aidera grandement dans sa carrière.

Mariah Carey se livre sur son premier mariage

Si Mariah Carey reconnaît que son ex-mari était et est toujours un excellent businessman, cette-ci semble toutefois remettre en doute sa gestion de sa vie de famille. Selon elle, il ne la laissait pas partir hors de leur domicile, sans sa permission. Il aurait même recruté des détectives privés afin de la suivre et l’aurait menacé avec un couteau alors qu’il réalisait que leur mariage était sur le point de se terminer.

Couteau et détectives privés

Toujours selon Mariah Carey, Mottola, alors patron d’un des plus grands groupes de gestion musicale au monde, était également raciste, ce dernier n’ayant pas hésité à faire de son épouse une artiste « mainstream », entendez par ici, « blanche », dans le sens des chansons proposées. Enfin, Tommy Mottola n’hésitait pas à accentuer la pression sur son épouse, lui qui avait imposé des gardes de sécurité et des caméras dans l’ensemble des salles de leur maison. Enfin, il était impossible pour Mariah Carey de discuter avec une personne qui ne connaissait pas son mari. Une période compliquée la chanteuse, qui divorcera officiellement en 1998 avant de se remarier avec Nick Cannon, entre 2008 et 2016.