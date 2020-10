Dans un débat contradictoire sur l’émission Ma Part de Vérité de Golf Tv ce dimanche 18 octobre 2020, Nourénou Atchadé a donné la position du parti de l’opposition en cours de constitution sur la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021 au Bénin. Il s’accorde avec son contradicteur George Anagonou du Bloc Républicain (BR) que du point de vue constitutionnel, le chef de l’Etat est libre d’être candidat pour briguer un second mandat.

«Nous ne sommes pas contre la candidature de Talon», a déclaré l’ancien député. Mais, l’opposant Atchadé relève qu’il est libre d’être candidat s’il veut avaler ses vomissures, s’il veut revenir sur sa parole. Car, le chef de l’Etat a dit et redit urbi et orbi qu’il veut faire un mandat unique lorsqu’il était candidat et même, à plusieurs reprises, après sa prise de fonction. Et donc, du point de vue moral, Nourénou Atchadé pense que ce n’est pas bien que Talon soit candidat. Pour son contradicteur, Il doit le faire pour ses partisans, la morale personnelle du chef de l’Etat n’est pas au-dessus de la morale du peuple. «Je n’étais pas d’accord que la conviction personnelle du chef de l’Etat soit au-dessus de celle du peuple. Il aurait été dictateur s’il impose sa conviction à celle du peuple », a affirmé Georges Anagonou.

Pour lui, si Talon n’est pas conséquent par rapport à la parole donnée, ce n’est pas de sa faute. Il fait savoir que lorsque Talon a évolué dans la mission qui lui a été confiée par le peuple, il s’est rendu compte de l’immensité de la tâche. Et donc qu’il a besoin de plus de temps. Il relève que sur l’ORTB, Talon a dit que le mandat unique c’est fini après les rejets de la révision de la constitution. L’ancien député Atchadé rétorque que si on enlève la morale de la politique, on laisse libre cours aux dérives. Et que le chef de l’Etat n’avait pas conditionné son choix de faire un mandat unique à quoi que ce soit. Il rappelle que le président de la République a dit que si par extraordinaire l’insertion du mandat unique dans la constitution ne passe pas, lui Patrice Talon fera un mandat unique pour montrer qu’en cinq ans, on peut faire le job. Maintenant, si Talon veut être candidat, cela ne gêne en rien le parti Les Démocrates. Mais, il faut que «le jeu soit ouvert à tous ceux qui ont envie de briguer la magistrature suprême et que ce soit les Béninois qui décident ».

5 avril 2021, fin du mandat de Talon

En plus de cela, l’ancien membre de FCBE souhaite que le mandat de l’actuel chef d’Etat prenne fin effectivement le 5 avril 2021 comme c’est dit dans la constitution. Et qu’un nouveau président prête serment le 6 avril 2021. Pour lui, si ce n’est pas ainsi, c’est qu’on a violé la constitution. Pour Nourénou Atchadé, l’Assemblée nationale a outrepassé ses prérogatives en prorogeant le mandat en cours pour 45 jours. Il précise que le président de la République a la plus grande légitimité des élus. Et donc, «ce n’est pas des députés élus par 10 % (officiellement 23 %) de la population qui peuvent proroger le mandat du chef de l’Etat ». Mieux, il rappelle que les députés de la 7è législative ont voulu proroger son mandat mais la Cour constitutionnelle a empêché cela.