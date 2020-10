Le président de la commission des lois à l’Assemblée nationale, Orden Alladatin a été invité ce dimanche à opiner sur l’actualité politique du Bénin notamment sur le parrainage des candidats pour la présidentielle de 2021. Il confirme que c’est une question discutée. Et, «je peux comprendre cette crainte des gens ». Mais, il assure que «le parrainage est libre ». Le membre du bureau politique du parti Union progressiste (UP) rappelle que du point de vue de la loi, chaque maire, chaque député est libre de donner son parrainage.

Il estime que la prédominance des partis politiques, c’est au niveau des législatives et des communales. Car, ce sont des scrutins de liste. Pour la présidentielle, le candidat ne doit pas nécessairement provenir d’un parti politique. Un candidat peut ne pas être d’un parti politique. Orden Alladatin estime qu’il faut laisser s’exprimer la démocratie. «Ce n’est pas possible qu’au Bénin on en vienne à avoir un seul candidat », précise-t-il.

Prêt à donner son parrainage

Selon lui, «les débats internes qui se font à l’UP sont dans le sens total de l’ouverture, de l’apaisement ». Et «moi j’ai bien envie de donner mon parrainage à quelqu’un ne serait-ce que pour permettre la compétition ». Plus précisément, il est prêt à donner son parrainage à un candidat qui dit dans son projet de société qu’il va défaire les réformes de Talon. Il rassure que personne ne l’a encore contacté pour son parrainage.

Il trouve aussi que l’interprétation de la CENA sur le parrainage est bien l’esprit voulu par la loi. Alors, il invite à éviter de se bloquer sur les craintes du parrainage. Car, quand il écoute les maires et les députés, ils ne sont pas hostiles à parrainer d’autres candidats.