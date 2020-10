La célèbre star britannique Philip David Charles Collins, dit Phil Collins serait en train de vivre une situation confuse avec son ex compagne. Selon les informations qui ont été relayées par le média britannique « The Sun », non seulement la mère de ses deux enfants aurait contracté un mariage secret, mais elle serait également en train de lui faire du chantage dans le but de l’évincer du manoir de Miami.

Orianne Cevey se serait remariée

En effet, dans les colonnes du quotidien britannique, l’avocat du célèbre chanteur a essayé d’expliquer la situation. On retient qu’officieusement, Orianne Cevey se serait mariée à nouveau en août après avoir annoncé à Phil Collins qu’elle effectuait un voyage pour affaires. Le mariage aurait eu lieu avec un certain « Thomas Bates » à Las Vegas. Après avoir reçu l’information, l’interprète de « Another day in paradise » aurait entrepris une procédure pour l’expulser du manoir.

Elle séjournerait avec son nouvel époux dans la propriété

« Mme Bates occupe et utilise la propriété comme si c’était la sienne. Elle y réside désormais avec son nouveau mari, M. Bates », a fait savoir Jeffrey Fisher, l’avocat du musicien, au quotidien britannique. Toujours selon les informations qui ont été confiées par l’avocat du chanteur au média, Orianne Cevey aurait réclamé une forte somme au chanteur.

Le manoir sous protection d’hommes armés

Elle le menacerait également de porter certaines accusations contre lui s’il n’essayait pas de la satisfaire. Le manoir de Miami qui est propriété de Phil Collins serait sous forte surveillance de personnes engagées par son ex-épouse. « Ils ont engagé des gardes armés pour patrouiller la propriété avec des armes à feu exposées ouvertement », précise The Sun.