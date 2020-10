Donald Trump ne recule devient rien. Récemment positif au covid-19, ce dernier a passé quelques jours à l’hôpital, avant de reprendre du service. 10 jours après avoir été admis aux urgences, le président américain s’est rendu en Floride, afin de participer à un meeting de campagne, organisé du côté d’Orlando.

Pour l’occasion, ce dernier s’est totalement lâché, allant même jusqu’à se déhancher sur le titre Y.M.C.A du groupe Village People. Il tapera ensuite des mains, en rythme avec le public, tout sourire. Une scène bien évidemment filmée et qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant il est vrai, quelques moqueries.

Trump danse pour ses supporteurs

Il s’agissait là de la première intervention publique du milliardaire américain depuis qu’il a été autorisé à quitter sa chambre d’hôpital, afin de se rendre à la Maison-Blanche. Afin de s’assurer que tout allait bien, ce dernier a été testé à de multiples reprises et ces derniers jours se sont révélés être très bons puisqu’il a été testé négatif plusieurs fois.

12 points de retard dans les sondages

Aux USA, la crise du covid-19 reste difficilement gérable. Le président américain a été attaqué de toutes parts pour avoir laissé de nombreuses libertés. Résultat, le pays est le premier touché en terme de bilan, avec plus de 7 millions de cas et 215.000 décès. Un bilan qui pourrait coûter à Trump, sa réélection, lui qui est de plus en plus distancé dans les sondages. Selon le Washington Post et ABC, Trump dispose désormais d’un retard estimé à 12 points.

Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo — Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020

À lire