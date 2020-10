Le prince Harry a reconnu avoir autrefois eu des préjugés raciaux et inconscients envers la communauté noire. Dans une interview accordée au magazine américain GQ avec Patrick Huntchinson, reconnu pour avoir sauvé un blanc lors d’une manifestation Black Lives Matter, le duc de Sussex a fait savoir qu’il lui a fallu de nombreuses années, surtout aux côtés de son épouse pour prendre conscience de ce problème présent au Royaume-Uni et dans le monde entier.

L’ignorance ne constitue plus une excuse

« Un parti pris inconscient, de ma compréhension, de mon éducation, je n’avais aucune idée de ce que c’était. Je n’avais aucune idée que cela existait » a-t-il indiqué, tout en soulignant que la situation a changé à cause de sa femme. « Et puis, aussi triste que cela puisse être à dire, il m’a fallu de très nombreuses années pour le réaliser, surtout vivre un jour ou une semaine dans la peau de ma femme » a-t-il ajouté. Le prince Harry a par ailleurs estimé qu’il est injuste qu’une personne fasse l’objet de critiques, après avoir pris parti de manière inconsciente sur ce sujet. Cependant, il a fait comprendre qu’une fois qu’elle se rend compte de la réalité, elle doit se faire éduquer, puisqu’à ce moment l’ignorance ne constitue plus une excuse.

Notons que ce n’est pas la première fois que le prince Harry affiche clairement sa position en faveur de la communauté noire. Un peu plus tôt en octobre, il avait reconnu l’existence d’un racisme systémique, mettant l’accent sur le fait que « le monde que nous connaissons a été créé par les Blancs pour les Blancs ».