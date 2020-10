Ce jeudi, un missile non identifié tombait et explosait dans un village de la république russe du Daghestan. Une explosion qui les médias locaux avait été semblable à un gigantesque coup de tonnerre. Un fait non anodin qui avait surpris une population déjà fortement affectée par la pandémie du nouveau coronavirus. Les autorités du pays ont dépêché dans la zone du sinistre des équipes d’experts pour enquêter sur la possible provenance de ce projectile.

Un missile à Tchirag

Tchirag est une petite localité rurale située dans les montagnes du Daghestan en bordure de la rivière Chiragchay. Un petit village d’environ 550 âmes. Les villageois habitué à une certaine routine, ne s’attendait surement pas à ressentir cette grosse secousse à quelques kilomètres de leurs habitations. Une secousse provoquée par l’explosion d’un missile. De l’avis de certains observateurs locaux, l’obus tombé pourrait avoir volé depuis la zone du conflit dans le Haut-Karabakh.

La région était certes loin de la zone de guerre, mais l’envergure relativement petite du cratère de la chute du missile laissait entrevoir que le missile était arrivé à la fin de sa portance. Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’est intensifié le matin du 27 septembre. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé une opération militaire de contre-offensive à grande échelle au Haut-Karabakh. Les agents des forces de l’ordre devraient procéder à un examen du projectile et déterminer de quel type d’obus il s’agit.

La Russie fait partie des co-présidents du Groupe de Minsk chargé avec les USA et la France de trouver une issue pacifique au conflit que se livraient l’Arménie et l‘Azerbaïdjan dans le haut Karabakh. Ce jeudi les chefs des diplomaties, française, russe et américaine, devraient se rendre à Genève pour les premières discussions internationales sur le conflit.