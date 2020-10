Les propos tenus par le député Aliou Dembourou Sow continuent de susciter des réactions au Sénégal. Après le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) qui a déjà déposé une plainte contre le parlementaire, c’est autour du député Malick Guèye d’écrire au président du parlement Moustapha Niasse. Il réclame la prise d’une résolution parlementaire condamnant les déclarations de M Sow. Celui-ci avait” lors d’une sortie médiatique dans des langues nationales du Sénégal, invité une communauté à prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat en 2024 “.

Il appelle ses collègues à se désolidariser des propos tenus par M Sow

Malick Guèye qui fait partie du groupe parlementaire des non-inscrits (opposition) demande à tous ses collègues de fustiger « avec vigueur » les « propos dangereux et inopportuns » tenus par Aliou Dembourou Sow, à travers une résolution sans débat. Cette invite intervient à la veille de l’ouverture d’une session parlementaire. Malick Guèye espère cette résolution sera prise une fois la session ouverte..

On ignore si ses collègues de la majorité accèderont à sa demande puisque le mis en cause est membre du parti au pouvoir. Dans sa plainte déposée auprès du procureur du tribunal de Grande Instance de Dakar, le Front pour une Résolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) avait estimé que les propos de M Sow étaient constitutifs « d’apologie de crime ». Une infraction prévue et punie par le Code Pénal Sénégalais.

À lire