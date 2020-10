La situation en Côte d’Ivoire inquiète les pays de la CEDEAO mais aussi les ivoiriens. Plusieurs personnalités du pays ont appelé à la paix suite à la volonté manifeste du président Ouattara de se présenter aux élections présidentielles envers et contre tout. Pour rappel, l’opposition a appelé au boycott du processus électoral après l’annonce de la candidature de M. Ouattara et suite à diverses manoeuvres politiques, notamment à la commission électorale.

Parmi les ivoiriens les plus inquiets figure la star du groupe Magic System, A’Salfo. Dans une publication sur la toile, il a appelé les ivoiriens à cultiver la paix dans le pays. Star reconnue via son groupe Magic System, il mène depuis quelques années une carrière réussie en France mais semble ne pas avoir oublié son pays, la Côte d’Ivoire :

“La Paix se construit dans l’esprit des hommes et des femmes. La haine et la violence n’ont jamais été une solution, quelqu’en soit le problème. Jouons la carte de l’Union et de la Fraternité. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire!” a déclaré la star via un post sur Facebook.