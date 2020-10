Un réseau de financement du terrorisme a été démantelé par les autorités françaises lors d’une opération. Selon les informations d’une source judiciaire, trois personnes ont été mises en examen, hier samedi 03 octobre 2020, pour « financement du terrorisme » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Deux de ces trois personnes sont placées en détention provisoire et la troisième est libre, mais sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, le parquet national antiterroriste a fait savoir que cinq autres personnes ont été convoquées pour être jugées avant la fin de cette année.

Le financement du réseau se base sur les cryptomonnaies

Le réseau de financement du terrorisme découvert est actif depuis un an. Il utilise des cryptomonnaies et assure le financement des membres d’al-Qaïda, ainsi que du groupe Etat islamique sur le territoire syrien. Son fonctionnement se base sur l’achat en France de coupons de Cryptomonnaie, qui n’est soumis à aucun contrôle du système bancaire. L’enquête permet de savoir que des dizaines de personnes allaient régulièrement dans des bureaux de tabac pour se procurer de ces coupons estimés à une valeur entre 10 et 150 euros.

Ils étaient par la suite crédités par des comptes ouverts par des djihadistes à l’extérieur. L’enquête a également révélé que l’argent envoyés en Syrie était destiné aux femmes et aux enfants en situation difficile et se trouvant dans les camps. En effet, ce sont environ 150 adultes et environ 300 enfants qui sont détenus dans les prisons en Syrie.