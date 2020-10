Dans l’après-midi d’hier, nous vous informons que la Turquie aurait mené un essai de missiles russes S-400. L’information relayée par de nombreux médias internationaux avec une vidéo à l’appui montrant une ligne de fumée qui s’est perdue dans le ciel n’a pas été commentée par les autorités turques. Mais déjà, des voix se font entendre sur cette information. Les USA ont réagi par la voix de Morgan Ortagus, porte-parole du département d’État américain.

L’annonce de test de missile sol-air de fabrication russe S-400 par la Turquie a fait réagir les USA. Et le moins qu’on puisse dire c’est que Washington n’est pas content. La porte parole du département d’Etat américain, Morgan Ortagus, a affirmé que son pays n’imaginaient pas que la Turquie allait tester ces missiles livrés par la Russie quelques mois plus tôt et n’a pas manqué de signaler que les USA condamnerons vigoureusement l’essai s’il venait à être confirmé car il est “incompatible avec les responsabilités de la Turquie en tant qu’allié de l’Otan et partenaire stratégique des États-Unis“

Washington prévient

Morgan Ortagus s’est également exprimée sur un ton beaucoup plus menaçant et a averti les autorités turques. «Nous avons également été clairs sur les conséquences potentielles graves pour nos relations sécuritaires si la Turquie active ces systèmes», aurait lancé l’officielle américaine