Donald Trump souhaite que le prochain débat soit organisé en présentiel. En effet, depuis plusieurs jours, la question du second débat présidentiel se pose puisque le président américain a été testé positif au covid-19. Résultat, afin d’assurer sa bonne tenue, les organisateurs ont évoqué la possibilité de l’organiser en visioconférence.

Une idée à laquelle le président américain Donald Trump est fermement opposé. Selon lui, un débat digital n’a aucun intérêt puisqu’il est possible de se faire couper la parole à n’importe quel moment. Or, pour la commission organisatrice l’important des d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes présentes sur le plateau ce jour-là.

Trump refuse un débat digital, à distance

Pour la commission, il peut donc être intéressant de permettre à Trump comme à Biden de participer à ce débat depuis des lieux à distance. Le panel d’Américains sélectionnés dans le but de poser des questions aux deux hommes sera pour sa part, du côté de Miami, en Floride. Le débat est attendu pour le 15 octobre prochain et une telle décision semble avoir été décidée après que Trump ait été testé positif à la maladie avant de passer quelques jours à l’hôpital, avant d’en sortir, sain et sauf.