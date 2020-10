Un homme effectuant son jogging a failli se faire attaquer par un puma, dans l’Utah, aux Etats-Unis. En effet, Kyle Burgess, un randonneur de 26 ans qui faisait sa course à pied, le lundi 12 octobre dernier, dans un sentier de Slate Caynon, a échappé aux griffes d’un puma, qu’il était en train de filmer. Sur son chemin, il voyait de petits animaux. Pensant qu’il était question de lynx, le jeune homme a voulu capturer le moment sur son smartphone.

Il a continué à filmer le moment

A sa grande surprise, il a vu un puma sortir. Celui-ci était en réalité, une mère venue protéger ses enfants. Et même si la vie de Kyle Burgess était menacée, cela ne l’a cependant pas empêché de continuer à filmer le moment. Sur les images de la vidéo publiée sur Youtube, on entend le jeune homme parler à l’animal, tout en tentant de la raisonner. Par ailleurs, il semblait convaincu que son heure avait sonné pour mourir. Tout cela a duré pendant six longues minutes.

Notons que la peur de Kyle Burgess était justifiée, puisque le puma est un animal dangereux. Il peut effectuer de grands déplacements, estimés à une vitesse excédant les 60 km/h. Aussi, peut-il faire des bonds de plusieurs mètres quand il veut attaquer sa proie.