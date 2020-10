Une employée de maison d’origine française a été interpellée pour avoir tué son patron suisse. Selon les informations qui ont été relayées par le journal « L’Est Républicain », la mise en cause aurait reconnu les faits. Son arrestation a été faite par les gendarmes de la section de recherches de Besançon mardi dernier. La victime, un homme de la soixantaine aurait été retrouvé au milieu d’une mare de sang à son domicile à Montreux, en Suisse.

Une dispute avec la victime

Les événements ayant débouché sur son meurtre seraient intervenus au cours de la semaine dernière. Selon le témoignage qui a été fait par la mise en cause, elle se serait disputée avec la victime. L’homme l’aurait menacé avec un couteau. Les faits qu’elle a rapportés auraient été corroborés par certaines marques qu’elle a sur le corps. Le drame serait survenu lors de l’affrontement qu’il y a eu avec le patron.

Une enquête ouverte

Elle aurait réussi à arracher le couteau à l’homme et l’aurait utilisé contre lui. Elle a quitté la Suisse après le décès et s’est rendue dans un centre de santé où elle a demandé à être hospitalisée. Une enquête a été ouverte par le parquet de Besançon et une perquisition a eu lieu à son domicile dans ce cadre. L’enquête permettra d’établir si les relations entre le patron et l’employée étaient effectivement conflictuelle.