OSIRIS-Rex entendre «Origines, interprétation spectrale, identification des ressources, Security-Regolith Explorer» est une mission de l’agence américaine pour l’Aéronautique et l’Espace, NASA. La mission a été lancée le 8 septembre 2016 à partir de la base aérienne de Cap Canaveral, avec pour principal objectif d’entrer en contact avec Bénou, un astéroïde d’un demi-kilomètre de diamètre en orbite autour du soleil. OSIRIS-Rex dans l’orbite de Bénou depuis deux ans tentait et réussissait ce mardi, un contact avec l’Astéroïde.

Une approche réussie sur l’Astéroïde

La mission sur Bénou selon les officiels américains serait une mission purement scientifique. L’astéroïde à plus de 321 millions de kilomètres de la terre offrirait selon Nasa, « une fenêtre sur le premier système solaire tel qu’il prenait forme il y a des milliards d’années (alors qu’il jetait) les ingrédients qui auraient pu aider à semer la vie sur Terre ». OSIRIS-Rex, a donc pour principale tâche d’arriver à entrer en contact avec l’astéroïde et d’en collecter des échantillons et d’amorcer son retour vers la Terre. Une manœuvre de contact réussie ce mardi.

Cette manœuvre de contact, les scientifiques de la Nasa l’avaient implémenté dans un processus d’approche et de collecte qu’ils avaient nommé « Touch-and-go ». Le « touch-and-go » (TAG) impliquait en l’occurrence, une série de manœuvres qui, in fine, avaient amené l’engin spatial à la surface de l’astéroïde. Pour ce faire, le vaisseau spatial avait été en orbite autour de Bénou depuis 2018 étudiant l’astéroïde sous toutes les coutures, à la recherche du point d’atterrissage optimal : « un emplacement suffisamment grand, relativement plat et recouvert d’un matériau à grains fins ».

L’endroit choisi pour l’atterrissage avait été nommé « Nightingale », et était une zone rocheuse mesurant 16 mètres de diamètre, située dans l’hémisphère nord de Bénou. Une première tentative et un pari gagnant pour la Nasa. Ce mardi, l’Agence révélait qu’OSIRIS-Rex avait pu collecter suffisamment d’échantillons pour lui permettre d’amorcer aussitôt son retour. Un retour prévu pour dans trois ans, en 2023.