Fin pénible pour une femme enceinte de 21 ans aux Etats-Unis. Elle s’est fait arracher le fœtus par une autre femme. Les faits se sont déroulés le vendredi 09 octobre dans la ville de New Boston, située dans le comté de Bowie (Texas). Reagan Simmons Hancock n’a pas survécu à l’agression. Le fœtus arraché avait sept mois et demi. La personne suspectée d’avoir commis le forfait a été interpellée par la police dans un hôpital de l’Oklahoma avec le fœtus arraché du ventre de sa mère.

Un foetus de 9 mois arraché de son ventre

On ignore pour le moment l’identité de celle-ci. Elle devra répondre des accusations d’enlèvement et de meurtre du fœtus. Ce n’est pas la première fois que des faits du genre se produisent aux Etats-Unis. En avril dernier, une femme de 19 ans avait été tuée et son fœtus de 9 mois arraché de son ventre.

Marlen Ochoa-Lopez avait été étranglée avant que ses bourreaux ne se livrent à l’horreur. Ses meurtriers l’avaient appâté en lui promettant des affaires pour bébé. C’est ainsi qu’ils ont réussi à l’attirer dans une maison. Les faits se déroulaient dans l’Etat de Chicago.

