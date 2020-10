Ça fait plusieurs années déjà que le géant américain de la technologie, Google, est dans le viseur des autorités judiciaires américaines. D’après l’AFP, l’entreprise californienne sera poursuivie par une plainte du ministère américain de la Justice pour atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole dans le domaine de la recherche et des annonces publicitaires en ligne. La plainte devrait être déposée auprès d’un tribunal fédéral de la capitale américaine Washington DC.

Le dossier, également révélé par le New York Times et le Wall Street Journal, est l’une des plus grandes poursuites judiciaires engagées par le gouvernement fédéral américain depuis plus de 20 ans, à l’encontre d’un géant américain de services technologiques. Pour rappel, Google avait écopé d’une amende de 4,3 milliards d’euros en 2018 en Europe, pour pratiques déloyales dans l’écosystème Android afin de renforcer sa position dominante, principalement dans le domaine de la recherche sur internet.

Les GAFA dans le collimateur

Même si la visée du gouvernement américain n’est totalement pas encore claire, ce dernier pourrait dans ses recommandations, chercher à retirer à Google certains de ces privilèges. Tout comme Google, ses concurrents Amazon, Facebook et Apple sont également surveillés de près par les autorités américaines. Plusieurs enquêtes, en effet, ont été lancées contre ces quatre entreprises, les puissantes du monde de l’internet par des agences fédérales, des commissions parlementaires ainsi que les procureurs de presque tous les États américains.

Sur le plan politique, les GAFA sont aussi dans le collimateur des sénateurs. Les élus conservateurs les accusent de partialité, au moment les progressistes s’inquiètent des atteintes au droit de la concurrence et du renforcement des inégalités causées par la Big Tech.