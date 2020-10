120 ans de prison. C’est du moins la sentence qui a été prononcée ce mardi par un juge fédéral de Brooklyn contre Keith Raniere. Cette peine de prison contre le gourou américain correspond en réalité à la perpétuité. Le sexagénaire est poursuivi pour divers crimes liés à la secte Nxivm. Sa position de leader au sein de ce groupe lui aurait permis d’entretenir un réseau d’esclaves sexuelles. L’année dernière, lors du procès qui aura duré près de deux mois, sa culpabilité avait été établie par le tribunal fédéral de Brooklyn pour sept chefs d’inculpation.

Exploitation sexuelle…

Entre autre accusations, on retient qu’il est accusé d’exploitation sexuelle d’une adolescente de 15 ans, extorsion et association de malfaiteurs. Le mis en cause avait mis sur pied son « Nxivm » en 1998.L’organisation était en effet basée à Albany, dans l’État de New York. La secte avait préalablement pour mission de dispenser des formations de développement personnel. Le coût de ces formations avait déjà attiré l’attention en cette période. Mais dès le commencement, il entretenait un cercle de 15 à 20 femmes sous influence.

Il ne se reproche rien

Il aurait coutume d’entretenir à son gré les relations sexuelles avec elles. L’une d’entre elles était mineure et n’avait que 15 ans au moment des faits. Mais l’accusé ne se reproche visiblement rien et clame toujours son innocence. Dans un document qu’il a rendu public, il se disait fier de l’œuvre de sa vie. Il a notamment insisté sur le fait qu’il n’a jamais eu pour but de faire du mal à quelqu’un.