A quelques semaines de la tenue de la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis, la première dame a fait des confidences sur son époux. A la faveur d’un entretien qu’elle accordé à Tatler, elle a évoqué le sujet Donald Trump qui est un exercice plutôt inhabituel venant d’elle. La mère de Baron est ainsi revenue sur une sortie médiatique qu’avait effectuée sur époux en 1999.

Elle était assurée de sa victoire

Alors qu’il participait à l’émission «Larry King Live», le milliardaire républicain avait selon épouse évoqué pour la toute première fois son ambition de briguer la présidence américaine. A ce propos, on peut lire dans les colonnes de Tatler, que Melania Trump était plutôt confiante que son époux serait un jour le président des Etats-Unis. « Nous savions que cela n’était pas le moment. Mais je savais que s’il se présentait, il gagnerait », a confié lors de cette interview l’ancien mannequin.

Un parcours qui l’a préparé à la présidence des USA?

La première dame a par la suite abordé son parcours qui l’a préparé à être aux côtés de son époux à la Maison-Blanche. «Grandir en Slovénie, vivre à Paris et à Milan dans mes jeunes années, puis déménager aux États-Unis et vivre à New York durant ma vingtaine – tout cela m’a conduite à servir la nation comme First Lady», a-t-elle laissé lire.

Notons que les rumeurs qui circulent sur l’état de sa relation avec l’actuel locataire de la Maison-Blanche n’ont pas été évoquées. En effet, selon plusieurs révélations qui ont été faites dans la presse, entre Melania Trump et le président américain, le courant ne passerait pas tellement. Les deux époux ne partageraient pas les mêmes chambres et vivraient sur des étages différents.