Donald Trump est une fois encore critiqué de toute part suite aux propos qu’il a tenus sur les femmes lors d’une rencontre politique qu’il a organisée dans l’État du Michigan. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les usagers des réseaux sociaux à le traiter de sexiste. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le sénateur Curtis Hertel de l’État du Michigan s’est demandé si l’actuel locataire de la Maison-Blanche a oublié dans quelle période il se présentait à l’élection.

Trump, attaqué par le sénateur Curtis Hertel

« A-t-il oublié dans quel siècle il se présente à la présidence? », s’est-il interrogé. Lors de ce meeting, il déclarait notamment qu’il remettrait au travail les conjoints des femmes. « Je cherche aussi vos maris, ils veulent retourner au travail, n’est-ce pas? Ils veulent retourner au travail. Nous remettons vos maris au travail, et tout le monde le veut », a-t-il laissé entendre lors de ce rassemblement.

Il fait l’éloge de la femme

« Nous allons faire du bien. Et j’aime les femmes, et je ne peux pas m’en empêcher. Ce sont les plus grandes. Je les aime beaucoup plus que les hommes », a poursuivi Donald Trump lors de ce meeting dans l’État du Michigan. Rappelons qu’à quelques jours des élections, le président américain est toujours à la traîne dans les sondages.