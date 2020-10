Donald Neely, un afro-américain âgé de 44 ans, réclame un montant d’un million de dollars à la ville de Galveston, dans l’Etat du Texas, pour l’avoir mal traité. En effet, plusieurs images le montraient l’année dernière, tiré avec des cordes par deux policiers blancs à cheval « comme un esclave ». L’image avait fait le tour des réseaux sociaux, et beaucoup s’indignait contre le fait qu’une personne soit traitée d’une manière aussi dégradante.

Une détresse émotionnelle

Son avocat, quant à lui, a dénoncé la conduite des policiers mis en cause, tout en qualifiant leur attitude d’ « extrême et scandaleuse ». Par ailleurs, il a fait savoir que cet incident avait causé une détresse émotionnelle et une blessure physique à son client. Pour l’avocat, la ville et le département de police ont fait preuve de négligence dans cette affaire. Notons qu’au moment où les images de la scène étaient diffusées sur les réseaux sociaux, Vernon Hale, chef de la police de Galveston, avait présenté ses excuses et fait savoir qu’aucune mauvaise intention ne se cachait derrière le comportement des policiers.

Le meurtre de George Floyd

« Bien qu’il s’agisse d’une technique qui a fait ses preuves et la meilleure pratique dans certains scénarios, je pense que nos agents ont fait preuve d’un manque de jugement dans ce cas et auraient pu attendre une unité de transport sur le lieu de l’arrestation. » avait-il indiqué. Pour rappel, cette action de Donald Neely intervient dans un contexte où les Etats-Unis sont secoués par des manifestations contre le racisme et les discriminations policières, depuis le meurtre par un policier blanc, de George Floyd, un Afro-américain.

À lire