Après avoir commis certaines erreurs, principalement concernant les élections de 2016 aux USA, le groupe américain Facebook, ne souhaite plus que son nom soit associé à certaines dérives et cherche à s’imposer comme un réseau fiable. Après les ‘’Blackfaces’’ et les stéréotypes antisémites qui avaient été bannis de ses plateformes (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger…), le groupe a désormais dans son viseur, les publicités décourageant la vaccination contre la grippe.

« Facebook ne veut pas de ces publicités sur sa plateforme. Facebook affine régulièrement son approche en matière de publicités portant sur des enjeux sociaux […] Les vaccins en font partie, » a déclaré ce mardi l’entreprise californienne dans un communiqué. Une initiative qui intervient à un moment où le monde médical redoute un épisode de grippe saisonnière qui viendrait s’ajouter à une deuxième vague de contamination de la Covid-19. Egalement en un moment où les « fake news » sont de plus en plus récurrents sur les réseaux sociaux.

Deux principales organisations

D’après une étude effectuée par deux chercheurs américains, les organisations qui sont contre le vaccin, sont prêtes à dépenser près de 500 dollars par publicité sur Facebook. Selon la même étude, plus de la moitié (54 %) des publicités anti-vaccins proviennent de deux organisations : le World Mercury Project de Robert F. Kennedy Junior et le Stop Mandatory Vaccinations.

En attendant que la nouvelle mesure, dont il est dit, entrera immédiatement en vigueur, seules les publicités qui contenaient des fausses informations sur les vaccins sont retirées. Toutefois, elles ne sont retirées qu’après vérification par des autorités compétentes, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, de nombreuses publicités anti-vaccin, peuvent passer entre les mailles puisqu’elles ne pas toutes vérifiées.

