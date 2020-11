Depuis ce que l’on peut désormais aisément appeler la “jurisprudence Zeynab” de nombreux artistes sont depuis quelques semaines sollicités sur la toile par leurs fans les appelant à les aider financièrement. C’est le cas de Sessimè qui a décidé d’aider ses fans, mais d’une toute autre manière.

Un internaute avait demandé de l’aide à Zeynab. Elle avait accepté en réclamant le numéro du jeune fan pour lui faire un transfert d’argent via mobile money. Sollicitée, Sessimè a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice en apportant une aide aux jeunes entrepreneurs. “Dis moi ce que tu fais, je t’accompagne en visibilité” : c’est la nouvelle rubrique que va animer l’artiste béninoise. Une rubrique dans laquelle elle va présenter les entreprises de ses fans leur permettant ainsi de mettre en avant leurs activités, et pourquoi pas de trouver ainsi des clients ou des investisseurs. Une aide d’ores et déjà saluée sur la toile.

Message de Sessimè

Coucou famille je viens aujourd’hui avec une bonne nouvelle ! Je reçois énormément de messages dans mon inbox demandant de l’aide pour ceci ou pour cela. Je me sens vraiment impuissante face à tous ces problèmes ! J’ai donc décidé d’apporter ma pierre à l’édifice en accompagnant tous les jeunes entrepreneurs à travers une rubrique ” Dis moi ce que tu fais, je t’accompagne en visibilité “ qui sera animée, désormais, tous les jeudis, sur mes réseaux sociaux. Le but est de donner de la force à toutes les petites entreprises qui n’ont pas nécessairement les grands moyens de se promouvoir.Ensemble donnons nous de la force Envoyez les informations concernant votre entreprise au 96264545. De la lumière vers la lumière Je vous aime

