Le président Patrice Talon est en tournée dans le pays. Accusé de partir en campagne plus tôt que prévu, le président béninois a tenu visiblement à expliquer le but de sa tournée dans le nord du pays. “J’ai démarré ce jour une tournée qui me conduira dans tous les départements et dans la majorité des communes de notre pays.” commence-t-il dans une publication sur la toile.

Pourquoi Patrice Talon fait-il le tour du pays ? Selon le principal intéressé lui-même, il ne s’agirait pas d’une campagne électorale précoce. Loin s’en faut à l’en croire : “Ce périple a pour objectif principal de rendre compte à nos populations des actions et réformes entreprises par notre gouvernement depuis 2016.” La décision de la tournée présidentielle intervient alors que le candidat à la présidentielle, Joël Aïvo s’est vu interdire un rassemblement à Porto-Novo. Pour les détracteurs du président, il a organisé cette tournée nationale dans le but de contrer ses adversaires. Mais l’entourage du président ne le présente pas de la même manière.

“J’ai ainsi eu le plaisir de sillonner les communes de Savè, Tchaourou et Parakou.Je remercie les autorités et les populations des diverses villes pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation et à moi-même, ainsi que pour les échanges fructueux que nous avons eus.Ensemble poursuivons l’œuvre de développement de notre commune Nation.” a affirmé le président Talon en guise de conclusion de son post.