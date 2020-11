La célèbre rappeuse américaine, Cardi B, a été élue femme de l’année par le magazine Billboard. Cette élection se justifie par le fait qu’elle a plusieurs fois fait les gros titres des journaux au cours de cette année. En effet, la star a été nommée égérie de la marque de haute couture Balenciaga. A cela s’ajoute, son clip « Wap » fait en collaboration avec la rappeuse Megan Thee Stallion, et qui a fait couler beaucoup d’encre.

Lady Gaga méritait davantage ce titre, selon des internautes

Si nombreuses sont les personnes à le trouver vulgaire, d’autres par contre ont estimé que le clip met en avant un message de libération féminine. A cette actualité s’ajoute, la période où Cardi B a accordé son soutien au sénateur Bernie Sanders, lors de la primaire démocrate, avant de soutenir le prochain président américain, Joe Biden. Cependant, la nouvelle de son élection par le magazine Billboard, n’a pas été vue d’un bon œil par plusieurs internautes, qui ont trouvé que la chanteuse Lady Gaga méritait davantage ce titre. Pour justifier leurs propos, ils ont fait savoir que Cardi B n’avait sorti qu’un morceau cette année. Par ailleurs, ces critiques n’ont pas tardé à venir aux oreilles de la principale intéressée, qui a réagi.

Elle recevra son prix le 10 décembre

« Pour celles et ceux qui pleurnichent ‘mais… elle n’a sorti qu’un morceau…’ : ouais, j’ai sorti CE morceau, celui qui a vendu le plus, celui qui a été le plus streamé, celui sur lequel les Républicains ont pleuré sur Fox News, celui qui a été certifié six fois platine en trois mois. […] Depuis plus d’un an, j’ai usé de mon influence et de mes réseaux pour que vous alliez tous voter, et pas seulement quand Joe Biden reprenait le dessus sur Trump. » a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram. Notons que Cardi B prendra ainsi la place de la chanteuse américaine Billie Elish. Elle recevra son prix le 10 décembre prochain au cours de la cérémonie Women In Music. Celle-ci sera virtuelle en raison de la pandémie du coronavirus.