Le secrétaire au Logement et au Développement urbain, Ben Carson, a été testé positif au coronavirus lundi matin selon une information diffusée par CNN. “Le secrétaire Carson a été testé positif pour le coronavirus. Il est de bonne humeur et se sent chanceux d’avoir accès à des thérapies efficaces qui aident et accélèrent considérablement son rétablissement” a affirmé le chef du cabinet du ministre américain.

Ben Carson a appris la nouvelle ce lundi après un test. “Il se repose chez lui et commence déjà à se sentir mieux.” rassure tout de même son cabinet. Tous ceux qui ont été en contact avec lui vont être informés. D’après CNN, le secrétaire d’état avait assisté à des événements juste avant les élections. Une information qui était “Au cours des derniers jours, nous avons assisté à de nombreux événements politiques à titre personnel.“

Pour rappel, le président Trump avait lui aussi contracté le virus après avoir pendant longtemps ignoré les recommandations de port de masque. Pris en charge dans un hôpital militaire, il avait pu s’en tirer sans de grandes conséquences.