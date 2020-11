Donald Trump a lui-même salué l’annonce. Pour lui, une victoire pour à l’actif des forces spéciales américaines. En effet, Philip Walton, un américain enlevé au Niger et transféré au nord du Nigéria par ses ravisseurs a été enlevé par des malfaiteurs. L’américain habitait à Massalata, près de la frontière nigériane quand il a été la cible de ces hors-la-loi.

L’annonce de sa libération a été faite par le Pentagone. Une libération donc ce saedi 31 octobre par des forces spéciales américaines : “Les forces américaines ont mené une opération de libération d’un otage tôt samedi dans le nord du Nigeria pour récupérer un citoyen américain retenu en otage par un groupe d’hommes armés” a affirmé un porte-parole du Pentagone. Une information qu’avait déjà annoncé le Niger via son ministre de la défense.

Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine a également évoqué l’affaire en saluant des militaires américains “parmi les plus courageux et les plus habiles”. Et pour ceux qui en doutent encore, il a ajouté : “Nous n’abandonnerons jamais un Américain pris en otage“.