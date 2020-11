Elon Musk, entrepreneur à succès, est sur le point de devenir le troisième homme le plus riche de la planète. En effet, ce dernier s’apprête à dépasser Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook. Une annonce qui intervient alors que Tesla a été sélectionnée pour être coté la S&P 500, l’indice technologique américain.

L’annonce a fait bondir de 14% le cours de l’action de Tesla, qui a clôturé à $408.09. Le 21 décembre prochain, l’entreprise devrait entrer son nouveau marché. Une excellente nouvelle après que l’entrée ait été refusée à Tesla, au mois de septembre dernier. Cette annonce a également fait bondir de 15 milliards de dollars la fortune personnelle d’Elon Musk, qui s’établit désormais à 117.5 milliards de dollars.

Elon Musk, sa fortune grimpe en flèche

Quatrième personne la plus riche au monde derrière le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, celui de Microsoft, Bill Gates et d’Amazon, Jeff Bezos. Cependant, les réussites successives de Musk, avec Tesla ou SpaceX ont fait grimper sa cote en flèche. Aujourd’hui, ce dernier flirte donc avec le podium et se rapproche des deux plus grosses fortunes de la planète.

Bezos, seul en tête

Tesla, après plusieurs années compliquées, a rapporté un cinquième semestre consécutif à profit. Au cours du troisième quart de cette année, l’entreprise a enregistré 8.77 milliards de dollars de revenus. Un véritable succès pour l’entreprise, qui espère continuer sur cette lancée. De son côté, Jeff Bezos, l’homme le plus riche au monde, dispose d’une fortune estimée à près de 190 milliards de dollars.