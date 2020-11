L’administration Trump dont les jours tirent à sa fin continuent de sanctionner des responsables hongkongais. Après les sanctions qui visaient une dizaines de responsables hongkongais dont la cheffe Carrie Lam après l’adoption d’une loi sur la sécurité nationale par la Chine, de nouveaux responsables sont dans le viseur des USA a annoncé Washington hier lundi. En effet, l’administration Trump a ciblé quatre responsables qu’elle estime qu’ils limitent les libertés sur le territoires de Hong Kong.

Cette annonce n’est pas restée sans réponse de Pékin. Ce mardi, la Chine par la voix de Matthew Cheung, adjoint de la cheffe de l’exécutif, a critiqué les nouvelles sanctions américaines. L’officiel chinois a dénoncé «une ingérence barbare dans les affaires intérieures de Hongkong » et dans ses affaires. D’un autre côté, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s’est exprimé sur un ton beaucoup plus menaçant après avoir condamné les récentes sanctions US. «Nous exhortons les États-Unis (…) à lever immédiatement ces prétendues sanctions et à ne pas s’engager plus loin sur ce mauvais chemin»

Pompeo explique les sanctions

Pour Mike Pompeo, le Mr diplomatie américain, «ces mesures soulignent la détermination des États-Unis à tenir pour responsables des personnalités-clés qui vident activement de leur substance les libertés du peuple de Hongkong et sapent l’autonomie de Hongkong». Parmi les responsables visés par ces nouvelles sanctions il y a le directeur adjoint d’un bureau de Hong Kong chargé de préserver la sécurité nationale Li Jiangzhou, le patron de la division de la police hongkongaise chargée de la sécurité nationale Edwina Lau.