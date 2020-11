Il y a quelques jours, les équipes du candidat démocrate Joe Biden se trouvaient au Texas afin de faire campagne en vue des élections présidentielles américaines dont les résultats sont attendus pour demain. Problème, au cours du trajet, le bus démocrate a été pris à partie par plusieurs automobilistes pro-Trump.

Face aux risques pour la santé de ces personnes et celle du candidat démocrate et ses équipes, la décision a donc été prise de ne finalement pas s’arrêter. Ces derniers ont réussi à ralentir la circulation et le bus du candidat Biden a été vu en train de rouler à un peu moins de 20km/h. Les individus auraient même tenté de stopper le bus au beau milieu de l’autoroute.

Le bus démocrate, pris à partie au Texas

Une situation complexe à gérer. Michelle Lee, porte-parole du FBI à San Antonio a pour sa part confirmé que le bureau avait été mis au courant de cette affaire et qu’une enquête était en cours. Le président Trump lui, n’a pas fait de mystère et a tout simplement soutenu celles et ceux qui ont participé à cette offensive. En effet, il a relayé la vidéo sur Twitter, affirmant qu’il adorait le Texas.

Trump défend des “patriotes”

Plus tard, il a pris la défense des personnes concernées par l’enquête, affirmant qu’à ses yeux, ces patriotes n’avaient rien fait de mal. Une manière pour lui de critiquer l’enquête annoncée par la branche du FBI basée à San Antonio. Joe Biden lui, a simplement affirmé que les Américains valaient plus que ça et que ces attaques ne reflétaient pas les véritables valeurs du pays.