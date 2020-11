Les élections ont eu lieu aux Etats-Unis d’Amérique le 03 Novembre dernier. Si le prochain locataire de la Maison-Blanche n’est pas encore connu. Certains candidats sont déjà fixés sur leur sort. Parmi les nouveaux élus, certains sont d’origine africaine et font parler d’eux au-delà des frontières américaines. C’est le cas de trois nigérians élus lors des dernières consultations électorales. Oye Owolewa, Nnamdi Chukwuocha et Esther Agbaje, puisque c’est d’eux qu’il s’agit font la fierté de leur patrie d’origine.

Née aux Etats-Unis plus précisément à St Paul, dans le Minnesota, Esther Agbaje est né de père et de mère nigérians qui ont fait leur rencontre aux USA pendant qu’ils poursuivaient leurs études. La nouvelle élue à la législature dans le Minnesota a été auparavant en charge des projets sur l’État de droit au Moyen-Orient. Ex-fonctionnaire au Département d’État US, Esther Agbaje a étudié le droit à Havard précisément sur les questions immobilières.

«Je suis honoré d’avoir gagné le soutien et la confiance de mes voisins pour être leur représentant pour #MN # HD59B. De North #MPLS à North Loop, d’Elliot Park à Bryn Mawr, je travaillerai dur chaque jour pour représenter tout ce district avec empathie, compassion et fierté. # Merci », a tweeté la nouvelle élue.

Deux hommes d’origines nigériane aussi élus

De son côté Oye Owolewa est titulaire d’un PhD de la Northeastern University de Boston. En politique, ce n’est pas un néophyte. Le nouvel élu de la chambre des représentants veut faire transformer la capitale américaine, Washington DC. Il a entamé des activités en politique il y a deux ans. Il a remercié ses soutiens après la confirmation de son élection. «Encore une fois, merci beaucoup pour tout. Je ne serais pas ici sans vous »,

Le troisième nigérian Nnamdi Chukwuocha a été réélu la Chambre des représentants du Delaware du district 1. Expérimenté en politique, l’élu d’origine nigériane détient une maîtrise en travail social et un baccalauréat en histoire de la Delaware State University. Démocrate sans adversaire, il aurait remporté 100% des voix selon certaines sources.