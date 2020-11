Beaucoup d’entrepreneurs souhaitent tenter l’aventure et créer une société aux États-Unis pour conquérir le marché américain. Malheureusement, beaucoup d’entre eux sont vite découragés face à la somme de formalités à remplir pour parvenir à s’installer. À cela s’ajoute la barrière de la langue, du visa de travail et aussi de la culture professionnelle qui est très différente de la France. Heureusement, il existe des solutions d’accompagnement qui ont été mises en place par des professionnels.

Un accompagnement en matière de développement de projet

Avant de créer son entreprise aux États-Unis, il est nécessaire de commencer par développer son projet. Beaucoup d’entrepreneurs arrivent avec une simple idée ou un projet mal construit. C’est l’une des principales causes d’échec dans ce domaine. Ce que proposent les experts du coaching, c’est qu’avant de créer sa boîte aux USA, il faut savoir amener son projet à un stade de maturation suffisant pour être convaincant. Pour cela, il faut commencer par faire ce que l’on appelle une étude de faisabilité. Elle consiste à définir clairement les objectifs de son projet, à expliquer la nature de l’entreprise que l’on souhaite créer, son activité, et éventuellement à référencer les produits et les services proposés. Ensuite, l’étude de faisabilité comporte une étude de marché précise ainsi qu’une étude sur son environnement juridique, social, politique, écologique pour envisager plus facilement l’avenir. Enfin, pour trouver les financements nécessaires à la création de son entreprise, il faut réaliser son business plan pour convaincre ses interlocuteurs professionnels. Ce travail nécessite de la formation et de l’accompagnement. Pour cela, il est conseillé de s’entourer de professionnels.

Une aide à la création de votre entreprise

Créer une entreprise aux États-Unis nécessite de remplir une série de formalités. C’est à ce moment-là que les jeunes créateurs se heurtent à la barrière de la langue. Même quelqu’un qui a un bon niveau en anglais peut se retrouver démuni face à un formulaire qui nécessite de connaître des termes assez techniques. Là encore, le droit des sociétés, le droit administratif et le droit fiscal américain sont différents du droit français et il faut obtenir les conseils d’un expert en temps voulu.

Ouverture de compte bancaire

Là encore, le système bancaire américain est différent du système français et le transfert de fonds vers les États-Unis répond à un formalisme très précis. C’est pour cette raison que les professionnels chargés d’accompagner les créateurs d’entreprise outre-Atlantique dans leurs démarches auprès des banques. Ces démarches ne se limitent pas qu’à l’ouverture d’un compte et au transfert de fonds. Il peut également s’agir d’un accompagnement individuel à la levée de fonds. Dans certains secteurs d’activité, il est important de trouver des sources de financement et de bénéficier d’un réseau déjà bien établi sur place.

Un accompagnement à la comptabilité

Si les règles comptables ne changent pas beaucoup d’un pays à l’autre, la fiscalité en revanche est très compliquée. Des professionnels proposent également leurs services soit pour former les professionnels à la réglementation en vigueur sur place, soit pour s’occuper de la gestion comptable. L’avantage de la deuxième option, c’est de pouvoir se consacrer exclusivement à son activité pour bien démarrer.

Vous l’aurez compris, se lancer dans la création d’une entreprise aux États-Unis est une chose, mais la vraie clef de la réussite réside davantage dans l’accompagnement et l’entourage.