L’entreprise multinationale américaine de technologies de la communication, Apple, va finalement payer 113 millions de dollars à 34 États américains pour avoir décidé volontairement de réduire la durée de vie des batteries des anciennes IPhones en vue de pousser les consommateurs à acheter les nouveaux modèles téléphone. Il s’agit, en effet, d’une décision qui fait suite à une enquête menée par plusieurs États américains portant sur les problèmes de batterie des iPhones, qui amenait les téléphones à s’éteindre brusquement.

La société, au lieu d’informer les consommateurs de la situation ou de procéder au remplacement des batteries, avait plutôt poussé une mise à jour logicielle en décembre 2016 qui a eu un impact sur les performances des anciens modèles d’iPhone. La situation avait alors suscité de l’indignation dans le rang des consommateurs, qui l’avaient qualifiée de « batterygate ». Pour beaucoup, il s’agissait d’une politique mise en place par Apple, pour obliger les utilisateurs à acheter les nouveaux modèles.

Tenir les sociétés pour responsables

D’après le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, qui avait aidé à mener l’enquête « les grandes entreprises technologiques doivent cesser de manipuler les consommateurs et leur dire toute la vérité sur leurs pratiques et leurs produits. » « Je m’engage à tenir ces sociétés de technologie goliath responsables lorsqu’elles dissimulent des informations importantes aux utilisateurs » a-t-il ajouté dans un communiqué de presse jeudi dernier.

“Nous nous excusons”

Au moment des faits, le géant américain, avait présenté ses excuses aux consommateurs, avait diminué le prix des batteries et en ajoutant une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de surveiller l’état de la batterie. « Nous savons que certains d’entre vous pensent qu’Apple vous a laissé tomber. Nous nous excusons » avait déclaré Apple dans un communiqué en 2017. « D’abord et avant tout, nous n’avons jamais fait et ne ferions jamais quoi que ce soit pour raccourcir intentionnellement la durée de vie d’un produit Apple ou pour dégrader l’expérience utilisateur pour conduire les mises à niveau des clients, » avait ajouté la société.