L’information avait fait le tour de la sphère médiatique américaine après l’annonce de TMZ. La Star Cardi B qui avait à de nombreuses reprises médiatisé son couple et ses disputes, avait décidé de se séparer de son époux, le rappeur Offset. Après un nouveau rebondissement et des cadeaux, les deux tourtereaux s’étaient retrouvés une nouvelle fois, ce qui avait provoqué la colère de certains fans de la star.

Après une réconciliation plus ou moins médiatisée, et une diffusion d’une “nude pic” Cardi B a décidé de revenir sur sa décision initiale. En l’espace de quelques semaines, son langage a clairement évolué laissant entrevoir un retour avec le père de sa fille. « J’ai été lassée de toujours m’engueuler. […] Quand vous sentez que vous n’êtes plus sur la même longueur d’onde, avant d’être trompée, j’ai préféré partir. » disait-elle encore il y a quelques semaines.

Selon la presse américaine, elle aurait rempli les documents annulant sa procédure de divorce lui permettant de « rejeter sans préjudice leur divorce». Ce n’est pas la première fois que le couple affiche sa volonté de se réconcilier après des moments tumulteux, mais ces fans espèrent que cette fois-ci, ils s’arrangeront pour que leur couple fonctionne.