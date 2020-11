Sa nièce le disait déjà sur CNN il y a un mois : Donald Trump ne supporterait pas de perdre les élections présidentielles. « La défaite n’est pas une chose acceptable chez les Trump », ajoutait Mary Trump. Le comportement du milliardaire républicain depuis l’annonce de la victoire de Joe Biden semble donner raison à l’auteure de “Too Much and Never Enought” (“Trop et jamais assez”), l’ouvrage dans lequel elle fait des révélations sur le numéro 1 américain et sa famille. Le chef de la Maison Blanche n’a toujours pas reconnu qu’il a perdu, criant à la fraude et au truquage. Des allégations qu’il a du mal à prouver.

Ses recours devant les tribunaux du pays ont été intégralement rejetés. Même le recomptage des voix qu’il a demandé dans des Etats clés comme le Wisconsin n’est pas allé en sa faveur. En effet, le chef de la Maison Blanche pensait qu’il y avait une erreur dans le recomptage des voix, vu l’écart très serré entre lui et le démocrate. Seul 0,6 point séparait les deux hommes. A l’issue de l’exercice demandé, Joe Biden a consolidé son avance et a même recueilli des voix supplémentaires.

Biden gagne 257 voix supplémentaires au détriment de Trump

« Nous avons examiné chaque vote, recompté le moindre bulletin parmi ceux qui ont été correctement envoyés, c’était un processus transparent que le public a pu observer, un procédé équitable pour le candidat lésé qui a demandé le recomptage et a eu l’opportunité d’assister au dépouillement et de s’opposer aux bulletins qu’il estimait ne pas devoir être comptabilisés » a déclaré à la presse le préfet du département de Milwaukee. A l’issue de ce recomptage, le démocrate a gagné 257 bulletins supplémentaires. Ils se rajoutent aux 317,270 voix qu’il avait obtenues pour le premier décompte. Le Républicain n’a eu que 125 bulletins supplémentaires.