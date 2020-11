Les médias américains ont rapporté une action qu’on pourrait sans risque de se tromper qualifier de bonne qui a été posée par des prisonniers de la maison d’arrêt de l’Etat de Soledad, en Californie. En effet, les pensionnaires de ce centre pénitencier ont réussi à collecter un montant évalué à plus de 30 000 dollars. L’objectif de cette collecte est de venir en aide à un étudiant qui avait des difficultés à faire face aux charges relatives à ses frais de formation.

Un programme de lecture entre prisonniers et élèves

La collecte de fonds a eu lieu à l’intérieur de la prison. Tout serait parti d’un programme qui avait été mis sur pieds entre la maison d’arrêt et l’école Palma, une école préparatoire pour garçons de Salinas, en Californie. Un club de lecture avait été créé et réunissait les pensionnaires de ces deux lieux pourtant diamétralement opposés.

Selon les confidences de Jim Michelleti, professeur d’anglais et de théologie et initiateur de ce programme de lecture, les prisonniers se seraient rapprochés de lui pour savoir s’il y avait au sein du groupe un enfant qui avait des difficultés financières dans son cursus. « Nous apprécions votre arrivée. Nous aimerions faire quelque chose pour votre école … pouvez-vous nous trouver un étudiant sur le campus qui a besoin d’argent pour aller à Palma? », avaient demandé les prisonniers selon les propos rapportés par l’enseignant.

Les parents de l’étudiants étaient malades

Il indiquait qu’il ne croyait pas au début à l’initiative des prisonniers jusqu’au moment où ils ont créé une bourse pour l’étudiant Sy Green. Cette bourse lui a permis d’obtenir son diplôme et de fréquenter l’université de l’Academy of Art University de San Francisco. Les parents du bénéficiaire de la bourse étaient tous souffrants et n’étaient plus à même de verser la scolarité mensuelle de 1 200 $.