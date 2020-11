Aux USA, le président Donald Trump a vivement protesté contre le recomptage des voix qui a lieu en Géorgie. Quelques jours après le dépôt de ses recours devant la justice et l’appel à des recomptages dans différents états, le président américain n’est pas satisfait de ce qui se passe dans certains états. Il l’a fait savoir sur la toile à travers une série de tweets.

“Le recomptage manuel qui a lieu en Géorgie est une perte de temps. Ils ne montrent pas les signatures correspondantes. Annulez le recomptage jusqu’à ce qu’ils autorisent le MATCH. Ne laissez pas les démocrates radicaux de gauche VOLER L’ÉLECTION! Le décret de consentement signé par le secrétaire d’État de Géorgie, avec l’approbation du gouverneur @BrianKempGA, à la demande pressante de @staceyabrams, rend impossible la vérification et la correspondance des signatures sur les bulletins de vote et les enveloppes, etc. Ils savaient qu’ils allaient tricher. Doit exposer de vraies signatures!” a affirmé Donald Trump.

Il faut rappeler que la plupart des recours du président américain ont été rejetés. Le candidat démocrate Joe Biden est désormais crédité de 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Pour de nombreux observateurs, il est assuré de gagner la présidentielle, ce que conteste le camp présidentiel.