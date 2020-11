Sur les réseaux sociaux, Donald Trump continue de crier victoire. En effet, l’actuel président des États-Unis affirme que les démocrates ont truqué les récentes élections et qu’à ce jour, il est le seul et unique vainqueur du scrutin. Or, les recours en justice sont tous déboutés les uns après les autres, le clan présidentiel n’apportant aucune preuve.

Sur Twitter, le président américain s’en est alors pris aux médias félicitant Biden pour sa victoire. Selon lui, jamais il n’y a eu autant de violations de la Constitution américaine. Dans les faits, Trump accuse les démocrates d’avoir modifié des millions de bulletins de vote, à leur propre compte. Il a ajouté que ses équipes montaient un dossier grâce auquel la vaste fraude dont il accuse l’opposition, sera enfin démontrée.

Trump, fustigé des violations de la Constitution

Selon lui, des observateurs républicains ont été expulsés des salles de dépouillement dans certains États, pour que les assesseurs démocrates puissent modifier les voix obtenues. Pour autant, ces accusations de fraude se heurtent à un point principal : le manque de preuves. En Pennsylvanie, en Arizona et dans le Michigan, les actions en justice intentées par Donald Trump ont toutes été jugées comme étant irrecevables.

Joe Biden continue de travailler

De son côté, Joe Biden continue de travailler. Il a d’ores et déjà tenu un discours dans lequel il revendique la victoire et a confirmé être actuellement en train de préparer ses équipes pour son intronisation au pouvoir, attendue pour le 20 janvier prochain. Une période de transition de plusieurs mois, qui s’annonce longue et compliquée.