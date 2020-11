L’ancien président républicain des Etats-Unis, George W. Bush, a adressé ses félicitations au nouveau chef de l’Etat américain, Joe Biden. Après la victoire de ce dernier, le 43e président des Etats-Unis a eu un entretien téléphonique avec le nouveau président démocrate, au cours duquel il l’a félicité pour avoir remporté la présidentielle américaine, en dépit de leurs différences politiques. Pour George Bush, Joe Biden a gagné, dans une élection « fondamentalement honnête ».

« Joe Biden est un homme bon »

Dans un communiqué, George Bush, a estimé que le successeur de Donald Trump a saisi l’occasion de rassembler les Etats-Unis. « Malgré nos différences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon qui a gagné l’opportunité de diriger et d’unifier notre pays » a-t-il laissé voir. Par ailleurs, il n’a pas manqué de rappeler cette partie du premier discours du président Joe Biden, où ce dernier a indiqué qu’ « il avait été le candidat démocrate, mais qu’il dirigerait le pays pour tous les Américains ». George Bush a également souligné la fiabilité de cette élection, tout en évoquant un record de participation au vote.

Donald Trump a le droit de demander le recomptage des bulletins

Selon lui, il s’agit là d’un indicateur de la bonne « santé de la démocratie » aux Etats-Unis. Concernant l’ancien président américain, Donald Trump, le prédécesseur de Barack Obama a mis l’accent sur le fait que celui-ci a le droit de demander le recomptage des bulletins, et d’enclencher des actions en justice. « Le président Trump a le droit de demander des recomptages et de déposer des recours en justice et tous les problèmes en suspens seront tranchés » a-t-il écrit, ajoutant que les citoyens Américains « peuvent avoir confiance dans cette élection honnête, dont l’intégrité sera confirmée et dont le résultat est clair ».