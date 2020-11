Aux USA, toujours aucune annonce officielle alors que les dépouillements se poursuivent toujours. Alors qu’il a une avance sur son challenger républicain, Joe Biden avait adopté une position discrète mais ferme. Les résultats dans quelques états-clés sont toujours attendus. Lors de sa dernière intervention télévisée, Joe Biden a été un peu plus précis. Le démocrate est désormais sûr de remporter la présidentielle.

«Nous n’avons aucun doute sur le fait que lorsque le dépouillement sera terminé, la sénatrice (sa colistière Kamala Harris) et moi serons déclarés vainqueurs» a-t-il affirmé. Un ton plus sûr de lui, qui tranche clairement avec ses précédentes interventions. Pour l’heure il est toujours en avance concernant le nombre de grands électeurs. Mais rien n’est encore théoriquement joué. Le candidat démocrate a lancé plusieurs procédures et est toujours convaincu de sa voiture.

Son camp affirme qu’il ya eu de grosses fraudes. Mais jusque-là aucune preuve n’a été rendue publique officiellement. Les dépouillements se poursuivent dans les différents états restants.