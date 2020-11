John Kelly, ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche a mis en garde le président américain Donald Trump, contre le fait que ses agissements mettent en péril la transition, qui laissera place à l’administration du nouveau locataire de la Maison Blanche, Joe Biden. Dans une déclaration publiée hier vendredi 14 novembre 2020, l’homme qui avait déposé le tablier en 2019, a indiqué que le fait de retarder la transition met en danger la sécurité intérieure ainsi que la santé du pays.

Il est important de faciliter l’entrée de la nouvelle équipe

Pour John Kelly, « cela ne coûte pas » grand-chose à l’administration Trump de commencer à fournir toutes les informations nécessaires à l’équipe entrante formée par Joe Biden, sa vice-présidente Kamala Harris, le nouveau chef de cabinet et toutes les personnes qui seront nommées au fur et à mesure, durant les prochaines semaines. « Cela dit, l’inconvénient de ne pas le faire pourrait être catastrophique pour notre peuple, peu importe pour qui il a voté » a-t-il ajouté. Le général à la retraite a par ailleurs estimé qu’il est important de faciliter l’entrée de la nouvelle équipe, particulièrement au sein de certains départements. Ceux-ci sont : le département de la santé et des services humains (HHS), la communauté Intel (IC), le département de la défense (DOD) et la sécurité intérieure.

La relation actuelle des Etats-Unis avec ses alliés

« Tout cela permettra à une administration Biden, si elle est déclarée gagnante via notre processus constitutionnel et de l’état de droit, d’être en bonne voie pour prendre les rênes afin de diriger et protéger le pays et notre peuple » a-t-il martelé. Aussi, trouve-t-il que cela permettra aux experts d’avoir une idée claire concernant la position où l’administration Trump sur plusieurs questions importantes comme : la Russie, l’Iran, la Chine, l’Afghanistan, la Syrie et le terrorisme. Pour lui, il est également important que l’équipe de Joe Biden ait une idée de la relation actuelle des Etats-Unis avec ses alliés surtout ceux de l’OTAN.