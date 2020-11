Il n’y a pas de preuve de fraudes ! C’est ce qu’on peut retenir en substance des affirmations faites par plusieurs autorités locales américaines hier jeudi 12 novembre 2020. Dans un communiqué commun, elles ont fait savoir qu’il n’y a aucune information prouvant que des bulletins de vote ont été modifiés ou perdus. Aussi, ont-ils indiqué qu’il n’y a pas de preuves démontrant que des systèmes de vote ont été piratés.

La présidentielle « la plus sûre de l’histoire des Etats-Unis »

Les autorités ont fait savoir dans leur communiqué qu’« il n’existe aucune preuve d’un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit ». A en croire leurs dires, la présidentielle qui s’est déroulée le 03 novembre « a été la plus sûre de l’histoire des Etats-Unis ». Par ailleurs, si elles admettent que le processus de vote a fait l’objet de plusieurs affirmations non prouvées, rien ne peut lui cependant être reproché. « Bien que nous sachions que notre processus électoral fasse l’objet de nombreuses affirmations sans fondement et de campagnes de désinformation, nous pouvons vous assurer que nous avons une confiance absolue dans la sécurité et l’intégrité de nos élections » ont-elles souligné.

Les proches refusent de reconnaître la victoire de Joe Biden

Notons que parmi les autorités ayant fait cette déclaration figure l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA). Celle-ci dépend en effet du département de la sécurité intérieure américaine. En outre, ces propos des autorités américaines interviennent dans un contexte où une bonne partie du camp présidentiel refuse toujours de reconnaître la victoire du démocrate Joe Biden.